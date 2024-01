Nuova rete idrica, lavori per 3,5 milioni 

I lavori in alcune zone di Sestu sono già avviati. E presto tutta la rete idrica cambierà, sostituendo le condotte colabrodo vecchie di più di vent’anni con una nuova rete moderna. Abbanoa ha aggiudicato tre grossi appalti. La spesa è di tre milioni e mezzo di euro.

Lavori al via

I cantieri sono stati già aperti: iniziate le operazioni per piazzare una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza che porterà l’acqua nella parte del centro abitato a sud del rio Matzeu, nella zona dal serbatoio Corraxi in viale Monastir seguendo un tracciato che passerà lungo via Giulio Cesare e la strada che costeggia la cava Foradas de S’Arenas. Oltre il fiume, la condotta proseguirà costeggiando il vecchio depuratore fino all’incrocio con via Costituzione dove continuerà lungo viale Europa e via Picasso fino ad arrivare all’incrocio con la strada provinciale 8. Il secondo intervento invece riguarda un’altra condotta che partirà in prossimità dell’incrocio tra via Picasso e via Vittorio Veneto. Con il terzo intervento saranno rifatte le condotte in via Giordano, piazza della Musica, via Verdi, piazza Mozart, via Buozzi e via Santi.

Rete colabrodo addio

La rete idrica sestese era ferma a quando la cittadina aveva molti meno abitanti. Molte delle condotte che saranno sostituite erano vecchie, e anche nello scorso anno ci sono state tante perdite con allagamenti della strada, esasperando i cittadini. Un altro problema era la poca pressione dell’acqua in quartieri più alti come Ateneo, e sarà risolto con delle stazioni di rilancio.Inoltre le nuove condotte saranno dotate di apparecchiature all’avanguardia che consentiranno di monitorare e gestire portate e pressioni. Sestu entra anche nel progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite, dividendo gli impianti in distretti e controllandoli con sistemi tecnologicamente avanzati. I lavori sono finanziati nei primi due cantieri dal Fondo di sviluppo e coesione. Il terzo, invece, dal Pnrr.

Disagi ridotti

Tutti gli appalti sono già aggiudicati e questo promette di essere l’anno dei cantieri, anche se i lavori verranno effettuati con una tecnica di trivellazione moderna “no dig – senza scavo” che dovrebbe ridurre i disagi. In Comune l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni commenta soddisfatto: «Siamo contenti che Abbanoa esegua diversi interventi di miglioramento della rete idrica all'interno della nostra cittadina e a loro va il nostro grazie. Sestu ne ha bisogno e siamo certi che con questi interventi si andranno a superare tante criticità da noi segnalate nel tempo».

