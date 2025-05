Nuova rete idrica, lavori finiti 

La prima parte per la realizzazione delle nuove reti idriche a Villanova è stata completata. Mercoledì è in programma un secondo intervento.

Dunque, fanno sapere dagli uffici di Abbanoa, è stata conclusa la parte principale del cantiere per le nuove reti idriche nel quartiere di Villanova. L’impresa ha ultimato le condotte nelle vie Einaudi, Orlando, Oristano, Iglesias e Abba. E in quest’ultima strada da mercoledì sono in programma i collegamenti delle reti con il tratto da via Garibaldi a via Einaudi. Non sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nella zona ma solo in un tratto di via Einaudi, tra via Orlando e via Oristano, tra le 8.30 e le 14. Le nuove condotte sono dotate di apparecchiature di sezionamento che consentono di chiudere all’occorrenza singoli tratti. Da metà giugno partiranno i lavori in via Ozieri, via Macomer e via Tempio: in accordo con il Comune, le squadre di Abbanoa interverranno in quel periodo per non interferire con il traffico legato alla presenza delle scuole.

