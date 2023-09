Nuova rete idrica e nuovo asfalto  

Proseguono i lavori lungo via Iglesias, con l’obiettivo di riqualificare la rete idrica ma anche di dotare tutta la via di un nuovo asfalto e nuovi marciapiedi su entrambi i lati. Una delle ultime novità è infatti proprio che verrà costruito un nuovo marciapiede sul lato destro in direzione della strada provinciale. Un tratto in cui era sempre mancato e l’assenza era tanto più grave in quanto vicino a una scuola materna. I lavori dureranno fino a dicembre e sarà vietata la sosta nei tratti del cantiere.

