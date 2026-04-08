Nuova rete idrica, a Marceddì acqua potabile in tutte le case 

Diventa operativa la nuova rete idrica nella borgata di Marceddì. Il progetto da 100mila euro, nato da un accordo tra il Comune e Abbanoa, è ormai concluso: a giorni saranno attivate le condotte appena realizzate e i nuovi allacci nel tratto di rete del lungomare. Tra lunedì prossimo e venerdì 24 i tecnici sposteranno i contatori nei nuovi alloggiamenti, in contemporanea saranno disalimentate le vecchie diramazioni d’allaccio.

«Gli utenti di via Sardus Pater dovranno eseguire tutte le modifiche necessarie nei propri impianti interni per il collegamento alla rete – si legge in una nota di Abbanoa - Ogni tubazione dovrà essere munita delle indicazioni utile a identificare l’intestatario ed evitare inversioni nei collegamenti».

Questo intervento nasce dalla necessità di completare lo schema idrico della borgata per garantire a tutti i residenti e alle attività l’acqua potabile. Inoltre sarà migliorata la funzionalità della rete, si ridurranno le perdite. L’aspetto tecnologicamente più avanzato riguarda il controllo dinamico della pressione: il sistema regolerà automaticamente pressione e portata, evitando cali di servizio nei periodi di massimo affollamento e proteggendo le tubature da eccessive sollecitazioni nei periodi di basso consumo.

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