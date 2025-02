Nuova rete fognaria, via ai cantieri  

Dopo mesi di attesa è arrivato finalmente il via libera per l’apertura del maxi cantiere di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario del litorale. L’intervento riguarda l’ultimo tratto della rete da Marina Residence a Terra Mala.Si sarebbe dovuto cominciare subito dopo la scorsa estate, ma c’era da superare l’ultimo intoppo burocratico: la firma di un atto che definisse i rispettivi obblighi tra Abbanoa e le imprese aggiudicatrici dell’appalto.

Il via libera

Il lascia passare è arrivato nei giorni scorsi e già oggi è previsto un incontro tra i tecnici per definire i dettagli pratici dell’apertura del cantiere.«Si tratta di un’opera importantissima e attesa da tempo», spiega il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, «che rappresenta un tassello fondamentale per la riqualificazione della fascia costiera. Consentirà di dotare l’intera zona di un’infrastruttura moderna ed efficiente, in grado di convogliare i reflui verso il depuratore di Is Arenas, ponendo fine all'utilizzo di depuratori obsoleti e inadeguati».

Il progetto

L’opera era stata finanziata utilizzando 8,3 milioni di euro dei “Fondi Cipe 60” destinati a opere strategiche nel settore fognario-depurativo.L’intervento prevede la realizzazione delle condotte fognarie, seguendo il tracciato della litoranea, da Marina Residence fino appunto a Terra Mala. Trattandosi di un’infrastruttura di una certa rilevanza, composta anche da impianti di sollevamento nei punti a quote più elevate, ci vorranno circa 8 mesi per vederla realizzata e altrettanti per l’avviamento. Tenendo conto anche che durante i mesi estivi ci si dovrà fermare, perché in quel periodo non possono essere effettuati lavori lungo la litoranea per Villasimius per via delle tante persone dirette alle spiagge della costa.Il tratto di rete tra Marina Residence e Terra Mala andrà a completare uno schema che ha già visto la realizzazione di precedenti lotti. Il Comune, quando gestiva il servizio in proprio, aveva realizzato il tratto da Margine Rosso a Bellavista. Quando è subentrata, Abbanoa ha poi portato avanti il secondo tratto da Bellavista sino a Marina Residence, all’altezza dell’incrocio con via Lago di Varese.

Fine dei disagi

Ora nel tratto tra Marina Residence sino a Terra Mala sono presenti i depuratori delle singole lottizzazioni ormai del tutto inadeguati. Questi impianti saranno trasformati in stazioni di sollevamento che rilanceranno i reflui nella nuova condotta lungo la litoranea per Villasimius. Sono i depuratori di Su Stangioni, Stella di Mare 2, Marina Residence, Stella di Mare 1, Costa degli Angeli, Is Meris, Riviera Capitana, Baia Azzurra, Salmagi e Marina delle Nereidi.Il Comune, invece, si sta occupando dei collaudi relativi alle opere di collegamento finale verso Is Arenas tramite un’ulteriore condotta, già realizzata, che passa lungo il primo tratto di via Fiume e poi dietro via San Benedetto e via S’Arrulloni (lungo lo stagno delle saline) per giungere a un impianto di sollevamento che rilancia i reflui al depuratore consortile di Is Arenas.

RIPRODUZIONE RISERVATA