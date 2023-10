Nuova rete fognaria, ok della Giunta 

Il piano anti allagamenti concentrato nella zona dei Musicisti prende forma. L’ultimo passaggio è di ieri con il sì della Giunta alla variante che di fatto inserisce la nuova rete fognaria del centro abitato nel Piano urbanistico comunale, una modifica non sostanziale che la prossima settimana farà tappa in Consiglio comunale per poi approdare in Regione.

Il progetto c’è, le risorse pure: oltre 3 milioni e 600mila euro ottenuti da Egas - l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna - che a fine agosto ha ricevuto il benestare del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con l’inserimento dell'intervento - insieme ad altri tre nell’Isola - nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. I fondi serviranno per il riordino e la razionalizzazione della rete fognaria di Quartu, con il completamento del primo lotto del sistema di condotte nella zona Musicisti, in aggiunta all’altro finanziamento di oltre 2 milioni.

Un’operazione di riordino che avrà ricadute positive sulla città: l’intervento contribuirà infatti alla riorganizzazione del sistema della rete fognaria del centro urbano quartese, e in particolare a ridurre gli oneri gestionali e le disfunzioni connesse all’esercizio di diversi impianti di sollevamento attualmente in uso, oltre a migliorare il servizio in particolare in via della Musica. Non solo, i benefici saranno anche per i territori vicini visto che le opere in progetto consentiranno di convogliare i reflui fognari provenienti dai centri abitati di Settimo San Pietro, Maracalagonis e Sinnai, verso il depuratore consortile di Cagliari.

L’ok della Giunta

Ieri il via libera dell’esecutivo di via Porcu alla variante urbanistica per alcuni terreni - classificati nel Puc come aree dedicate ai servizi - che, dopo la presa d’atto in Comune e in Regione, saranno utilizzati per completare la rete fognaria. Un sistema di condotte da realizzare lungo le strade principali della zona, sino a via della Musica, a carico di Egas e Abbanoa. «Si tratta di un intervento strategico che va a risolvere un problema annoso per quella zona, ma che di fatto riguarda tutta la città», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Una soluzione attesa da anni e che, imprevisti permettendo, dovrebbe concretizzarsi nell’autunno 2024. «Entro un mese Egas dovrà bandire la gara d’appalto e affidare i lavori», assicura l’esponente della Giunta quartese. «Se l’iter dovesse procedere spedito come speriamo», aggiunge, «contiamo di vedere i cantieri in corso a metà del prossimo anno».

