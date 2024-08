Nuova rete fognaria nell’area industriale 

Passo in avanti per il completamento degli interventi di urbanizzazione primaria nella zona industriale di Su Pauleddu a Serdiana. Ottenuto il via libera dalla Conferenza dei Servizi, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la variante al Puc con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Il progetto riguarda il primo stralcio funzionale dell’intervento. In programma la realizzazione di una nuova condotta per il convogliamento delle acque reflue alla rete fognaria che collega il centro abitato al depuratore con un abbattimento dei costi rispetto all’impianto di sollevamento originariamente previsto. Per quest’opera, il Comune ha avviato la procedura di esproprio di alcuni terreni privati per una superficie complessiva di 1800 metri quadri. In programma anche il completamento e il collaudo di una porzione della reti idriche, fognarie ed elettriche oltre all’adeguamento normativo e all’attivazione del centro di raccolta dei rifiuti. Per il primo stralcio del progetto, il cui costo ammonta a un milione e 960mila euro, è prevista una spesa di 208mila euro. Intanto è in fase di ultimazione la rotatoria sulla strada 387 che collegherà la zona industriale al paese. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA