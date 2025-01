Nuova rete fognaria nella Costa Verde 

Al via i lavori di adeguamento della rete fognaria di due villaggi turistici della Costa Verde: Abbanoa ha aggiudicato la gara ad un’impresa di Nuoro che ha offerto un ribasso del 22 per cento sulla base d’asta di 2 milioni e 782 mila euro. Il cantiere interessa le località marine di Torre dei Corsari e di Porto Palma e prevede la raccolta dei reflui in due impianti di sollevamento di nuova realizzazione per poi collegarsi al nuovo depuratore consortile di Seguris, dove i lavori sono quasi ultimati.

Le opere

Si tratta di interventi attesi da quasi mezzo secolo, rivestono massima priorità in un tratto di litorale che nel 2025 fa ancora i conti con zone a due passi dal mare senza acqua e senza fogna, eccezione per una parte di Torre dei Corsari che invece soffre per gli odori nauseabondi a causa di un depuratore obsoleto e insufficiente per una popolazione estiva di circa 40 mila presenze. Una situazione che ha accelerato il via libera al progetto esecutivo di Egas e subito dopo il direttore generale di Abbanoa, Stefano Sebastio, ha proceduto alla gara d’appalto tramite procedura negoziata e nei giorni scorsi ha firmato l’aggiudicazione. «Nello specifico – dice l’assessore all’Ambiente Simone Murtas – verrà realizzato un sistema di collettori per il trasporto dei reflui da Torre dei Corsari e da Porto Palma al nuovo impianto di depurazione, inoltre verrà costruita una condotta di scarico per i reflui depurati nel corpo idrico superficiale “Gora Enazzu”, a 290 metri dal depuratore, dimensionata per gestire i reflui anche nei di Pistis, S’Enna e S’Arca e Sabbie d’Oro». Soddisfatto il sindaco, Palo Salis: «Per completare l’opera, abbiamo chiesto alla Regione ulteriori fondi per la rete fognaria di Tunaria. I lavori per convogliare le acque piovane stanno per partire, l’obiettivo è realizzare in contemporanea le fogne».

I commenti

Sul caso interviene il parlamentare Gianni Lampis di Arbus: «Un ulteriore traguardo sui progetti avviati quando alla Regione ho ricoperto l’incarico di assessore all’ambiente. Infrastrutture necessarie perché il litorale possa definirsi turistico ed accogliente, senza dimenticare i danni all'ambiente e al paesaggio, biglietti da visita per i nostri ospiti. Ho attivato interlocuzioni per la condotta idrica da Funtanazza a Portu Maga, impensabile un'altra estate con l'acqua nelle case portate dalle autobotti». Non basta, tutta la Costa Verde continua a lamentare la sete e l’assenza di fogne. A Portu Maga e a S’Enne S’arca i depuratori sono privati, in diversi villaggi la condotta idrica c’è, ma l’acqua di Abbanoa è bloccata nel deposito di Sant’Antonio di Santadi.

