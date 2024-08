Nuova rete fognaria, lavori al via dopo l’estate 

Partiranno in autunno i due grandi cantieri finanziati da Egas e appaltati da Abbanoa per il riordino della rete fognaria nella zona dei musicisti, quartiere di Santo Stefano, e per la realizzazione del nuovo collettore da Marina Residence a Terra Mala.Due opere attese dai residenti, che da tempo devono fare i conti con perdite e allagamenti. Si attende la fine dell’estate, per non interferire sul traffico della litoranea e per non creare disagi nel periodo estivo nell’altro.

Le opere nel litorale

Quella della costa è un’opera da otto milioni e cinquecento mila euro, a carico di Egas, già appaltata dal gestore unico, da anni bloccata per via di un contenzioso. Saranno realizzati un collettore fognario principale, tre impianti di sollevamento sulla condotta principale e saranno dismessi dieci impianti di depurazione a servizio delle singole località lungo la costa. Inoltre saranno realizzati dieci tratti fognari secondari, che si collegano al collettore principale, sette impianti di sollevamento sulle condotte secondarie in pressione e saranno dismessi i depuratori a servizio delle lottizzazioni di Su Meriagu e Sant’Andrea, oltre al convogliamento dei reflui nella condotta principale, tramite due nuovi collettori in pressione.

«Stavamo aspettando da tempo questi lavori nella speranza di non vedere più allagarsi strade e cantine anche a causa della promiscuità tra acque bianche e acque nere», spiega Gianna Lai. «Così finalmente andranno in disuso i depuratori che perdono i liquami». Soddisfatto anche Franco Zancanella: «Non è un mistero che i depuratori abbiano sempre dato problemi, con perdite di liquami che spesso sono andate a finire in mare. Il fatto che presto in tutta la costa ci saranno le nuove fognature è una bella notizia».

Via della Musica

Per quanto riguarda via Della Musica, l’appalto è già stato aggiudicato. Un primo tratto di condotta sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta” sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il secondo tratto proseguirà invece lungo via della Musica (era stato in parte già realizzato con un precedente appalto) e arriverà all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio. Da questa partirà un’altra condotta che passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas. Anche questo però non risolverà il problema annoso della mancata divisione tra acqua bianche e acqua nere. Il Comune già in passato aveva però assicurato che i lavori di Abbanoa erano il passo fondamentale per poi mettere mano alla rete fognaria che nella zona è ancora quella con le vecchie tubature in polietilene.

