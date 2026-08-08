Nuova rete fognaria, il punto sui lavori 

Prosegue il collegamento dei depuratori alla rete fognaria che Abbanoa sta realizzando nel litorale nel tratto tra Marina residence e Terra Mala. Una volta collegati, i depuratori che si trovano da anni in condizioni critiche e che in passato avevano riversato i liquami in mare, saranno dismessi.

Si tratta di un’opera da 8,5 milioni, a carico di Egas, già appaltata dal gestore unico: si stanno realizzando un collettore fognario principale e tre impianti di sollevamento. Terminati i lavori saranno dismessi dieci impianti di depurazione a servizio delle singole località lungo la costa. Inoltre saranno realizzati dieci tratti fognari secondari, che si collegano al collettore principale, sette impianti di sollevamento sulle condotte secondarie in pressione e saranno dismessi anche i depuratori a servizio delle lottizzazioni di Su Meriagu e Sant’Andrea, oltre al convogliamento dei reflui nella condotta principale, tramite due nuovi collettori in pressione.

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