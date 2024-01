Nuova rete fognaria, assegnato l’appalto 

Adesso per l’apertura dei cantieri è solo questione di tempo. Nei giorni scorsi Abbanoa ha affidato i lavori per il riordino e la sistemazione della rete fognaria nella zona dei musicisti, quartiere di Santo Stefano, da sempre ad alto rischi allagamenti.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa cagliaritana “Aurelio Porcu e figli” che ha presentato, nella procedura aperta telematica bandita a fine novembre, l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.Nei giorni scorsi il direttore generale di Abbanoa, Stefano Sebastio, ha firmato l’aggiudicazione: i lavori inizieranno verosimilmente entro la primavera, appena ottenute tutte le autorizzazioni per l’avvio del cantiere.

L’intervento

«Il progetto, per cui sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro, in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa» spiegano dal gestore unico dell’acqua, «riveste la massima priorità nel piano degli investimenti del consiglio d’amministrazione guidato dal presidente Franco Piga».La buona notizia è anche che i lavori non dovrebbero creare grossi problemi alla viabilità. Come precisano infatti da Abbanoa «è prevista la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte che in buon parte saranno posizionate con la tecnologia "microtunneling" che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie».

La mappa

Un primo tratto di condotta sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta” sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il secondo tratto proseguirà lungo via della Musica (era stato in parte già realizzato con un precedente appalto) e arriverà all’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio. Da questa partirà un’altra condotta che passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas.

I residenti

La notizia dell’assegnazione dei lavori, è accolta con favore dai residenti. «Speriamo sia la volta buona» dice Francesco Artizzu 65 anni, «è dal 1985 che conviviamo con allagamenti e perdite, ogni volta che piove». E ancora Sergio Zedda 75: «Il tratto tra via Malipiero, Nenni e Mascagni diventa un lago. Ben vengano i lavori sempre che si riesca a vederli prima di andare all’altro mondo».

