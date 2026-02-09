VaiOnline
Guspini.
10 febbraio 2026 alle 00:49

Nuova residenza per anziani nei locali dell'ex Hotel Sanna  

Aprirà nel mese di marzo a Guspini la comunità alloggio per anziani “Il Filo della Vita”, dedicata all’assistenza della terza età, inizierà l’attività in via Mazzini nell’ex Hotel Sanna. La struttura per assistenza agli anziani potrà ospitare circa 14 degenti. È previsto un organico di circa 10 persone.

Il coordinatore della Coop Desiderio Mallus dice «Sono previste diverse modalità di accoglienza: Inserimenti residenziali a tempo indeterminato, soggiorni temporanei per brevi periodi, accoglienza giornaliera, anche per una sola giornata. La struttura metterà inoltre a disposizione servizio ambulanza, assistenza domiciliare, supporto infermieristico, medico e Oss».L’assessore ai Servizi sociali dell’amministrazione Alberto Lisci commenta: «È sicuramente una buona notizia. La richiesta di posti in strutture di questo tipo è molto alta, non solo a Guspini ma anche nel territorio».

Simona Cogoni della minoranza «Ben vengano i centri di accoglienza anziani, soprattutto in un paese dove gli stessi, a causa di una politica poco attenta, sono obbligati ad andare altrove per mancanza di strutture». Filippo Usai del gruppo della maggioranza in quota Pd dice: «L’apertura della struttura è una boccata d'ossigeno per Guspini: una risposta concreta per tante famiglie che non saranno più costrette ad allontanare i propri cari dal paese. Tuttavia, questo dinamismo privato mette a nudo l'immobilismo dell’amministrazione sulla struttura Santa Maria».

