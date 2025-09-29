Nuova regista per il Cus Cagliari  

Il Cus Cagliari è quasi al completo. A pochi giorni dal debutto nel campionato di Serie A2 Femminile, in programma domenica (18) sul campo di Umbertide, il sodalizio universitario ha ufficializzato altri due rinforzi: alle dipendenze di coach Federico Xaxa ci saranno anche la guardia Kinga Piedel e la playmaker Giorgia Bovenzi.

Polacca, classe 1997, Piedel ha disputato l’ultima stagione in Francia con il Feytiat, dove ha disputato 25 partite con una media di circa 8,5 punti. Il campionato italiano non le è nuovo: ha già vestito la maglia di Vigarano in A2, segnando oltre 10 punti di media e confermandosi giocatrice capace di aprire il campo e incidere sull’attacco di squadra.

Nata nel 2002, alta 165 cm, Bovenzi è invece una playmaker di grande rapidità. Il Cus la affrontò da avversaria nella stagione 2021/22, quando con la maglia del Capri fece registrare ottime medie (13,6 punti e 3,1 assist). Il suo percorso l’ha poi portata a Udine, dove ha compiuto il definitivo salto di qualità, diventando un punto di riferimento in cabina di regia. Nell’ultima stagione in Friuli ha viaggiato a 10,6 punti, 4,7 assist e 5,6 rimbalzi per gara.

Gli ultimi due annunci vanno ad aggiungersi a quello di Marta Granzotto, di ritorno nell’Isola dopo l’esperienza pluriennale a Selargius. Sotto i tabelloni è previsto anche l’innesto della lunga bosniaca Tea Peric, lo scorso anno alla Virtus Cagliari.

