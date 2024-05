Nuova razzia nei negozi, protestano i commercianti 

Sono passati pochi giorni dalla raffica di furti tra viale Colombo e via Vittorio Emanuele, e i ladri hanno colpito ancora. L’hanno fatto nella notte tra mercoledì e ieri, mandando in frantumi la vetrata della pasticceria Dulcis in viale Colombo e, come nelle precedenti occasioni, portando via il fondo cassa. Se ne sono accorti i dipendenti dell’attività che ieri, in assenza della titolare, non hanno voluto rivelare niente di più.

Nelle vie del commercio la situazione diventa preoccupante. In una sola notte, la scorsa settimana c’erano state ben quattro incursioni: in un ottico, un parrucchiere, un bar e una macelleria. Prima era toccato per quattro volte ai ristoranti Locanda Caddeo e Taccas in viale Colombo e al ristorante Pokè in via Vittorio Emanuele. Due volte tra via Porcu e via Garibaldi i ladri avevano poi fatto visita alla pizzeria 4 Ganasce, e tre al Cafè lounge bar Sa Prazza, dove tempo fa era stata spaccata la vetrina.

Il centro commerciale naturale la Via del Mare e di viale Colombo alza la voce. «Come associati, avevamo presentato una denuncia collettiva per l’ondata di furti che ha colpito i negozi di viale Colombo e di altre strade del centro». Questo accade ormai dal 2019. Nonostante l'impegno e la collaborazione dimostrati dai commercianti e dalle autorità locali, «dobbiamo purtroppo segnalare che, ad oggi, non sono stati compiuti interventi sostanziali da parte della questura e del prefetto per affrontare efficacemente il problema. La situazione è ulteriormente peggiorata, raggiungendo un punto di non ritorno con un aumento significativo dei furti». Detto questo, «lo stesso sindaco ha segnalato più volte il problema alle autorità competenti, purtroppo senza arrivare a soluzioni concrete e in grado di riportare la pace tra le persone e i commercianti sono ormai disperati. Gli sforzi per potenziare autonomamente la sicurezza delle proprie attività non sono sufficienti e non possono sostituire un'azione concreta e decisa delle forze dell'ordine».

