Nuova radioterapia, oggi l’inaugurazione 

Sarà inaugurata oggi a mezzogiorno all’ospedale Businco l’opera di “umanizzazione pittorica” nella radioterapia pediatrica realizzata grazie all’impegno dell’associazione IVI presieduta da Antonella Casula.

L’appuntamento

Alla cerimonia, a cui parteciperà l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, saranno presenti i vertici dell’azienda: il direttore generale Agnese Foddis, il direttore sanitario Raimondo Pinna, il direttore amministrativo Ennio Filigheddu, la direttrice del Businco Maria Teresa Addis e il Direttore del dipartimento cura delle malattie oncologiche Raffaele Barbara.

È grazie al sostegno dell’Associazione IVI e al fattivo supporto di don Fabrizio Pibiri, cappellano dell’ospedale Businco, che sono stati realizzati i nuovi allestimenti. «Per un bambino l’ospedale può rappresentare un ambiente potenzialmente ostile, in grado di influenzare la psiche e il corpo, a maggior ragione quando si attraversano momenti di fragilità psicofisica», spiegano dal Brotzu. Per questo la giusta ambientazione, come quella realizzata al Businco dalla designer e cartoonist, Sally Galotti, può contribuire a facilitare il processo di alleanza terapeutica e a favorire un miglior percorso di cura del paziente pediatrico, dei suoi cari e degli operatori.

«Il mio desiderio è che gli ospedali dell’Isola assumano un’immagine più familiare e a misura di bambino», ha detto Antonella Casula, presidente dell’Associazione IVI, che ha dato vita ad una formidabile organizzazione, sostenuta dalla sensibilità dei tanti volontari che hanno contribuito a trasformare un sogno in realtà.

RIPRODUZIONE RISERVATA