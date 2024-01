Nuova Quota 103, strada in salita «Senza modifiche sarà un flop» 

Il Governo sulle pensioni 2024 sembra essere riuscito in un’impresa quasi impossibile: non cambiare nulla per cambiare tutto. In peggio.

I sindacati lo avevano temuto da tempo, mentre i lavoratori che sognano il meritato riposo, dopo aver fatto due calcoli veloci, hanno realizzato che il momento di lasciare il proprio posto potrebbe allontanarsi, e di molto, a meno che non si voglia rinunciare a una cospicua fetta dell’assegno mensile.

Dall’altra parte c’è l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che quest’anno ha dovuto rinviare la tanto attesa riforma strutturale rifugiandosi per esigenze di bilancio in una conferma “parziale” di Quota 103 sulle pensioni anticipate, applicando paletti più stringenti e penalizzanti per l’adesione. Con l’intenzione però di poter mettere mano al sistema pensionistico già dai prossimi mesi

Nuovi e vecchi criteri

I riflettori sono puntati sulla nuova, ma a conti fatti vecchia, “Quota 103” alla quale si potrà accedere come l’anno scorso una volta raggiunti almeno 62 anni e 41 anni di contributi. La versione 2024 tuttavia ha più di sostanziale aggiustamento: l’assegno verrà calcolato, (per sempre) con il sistema interamente contributivo, non più con il misto come lo scorso anno. Non solo, fino ai 67 anni di età l’importo massimo non potrà andare oltre quattro volte il trattamento minimo Inps, ovvero 2.394 euro lordi al mese, (nel 2023 il limite era cinque volte l’assegno minimo). E come se non bastasse, il primo bonifico verrà incassato dai lavoratori privati dopo ben sette mesi (erano tre lo scorso anno) e nove mesi (erano sei lo scorso anno) per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego.

Proteste

Insomma, con questi presupposti gli scontenti sono tanti. Anche in Sardegna, dove i sindacati locali si accodano ai vertici nazionali nel criticare una riforma mancata che penalizza i lavoratori e non mette le basi a una sostenibilità del sistema ormai improrogabile in una società che invecchia e fatica ad avviare un ricambio generazionale che possa garantire stipendi e i relativi contributi per sostenere la spesa per le pensioni di oggi.

«La nuova Quota 103 sarà un flop», taglia corto Francesca Ticca, numero uno della Uil Sardegna. «Perché è riuscita a peggiorare una misura già penalizzante come il vecchio sistema e costringerà migliaia di sardi a rimandare l’uscita dal lavoro». La sindacalista ammette che gli slogan lanciati dal Governo «sono rimasti tali». Serve invece «una volontà politica ben precisa di recuperare le risorse necessarie, andandole a prendere dagli extra profitti di banche e società energetiche, dalle quali fino a ora non è arrivato un euro. Solo così potremo dare un futuro ai pensionati di domani».

Soluzioni lontane

Gavino Carta, segretario regionale della Cisl, non ha bisogno della sfera di cristallo per prevedere ciò che accadrà: «Andare in pensione sarà più disincentivante. Perché la finanziaria è venuta incontro a una platea ristretta di lavoratori abbandonando il resto».

Il rappresentante dei lavoratori lo dice da tempo: «Non si può prescindere da un nuovo sistema pensionistico flessibile che non penalizzi i cittadini. Obiettivi che devono comunque andare di pari passo con l’allargamento della base dei lavoratori, perché solo grazie ai contributi di questi ultimi potremo tenere in piedi il sistema. E se il Governo lamenta la mancanza di fondi, li chieda a chi in questi anni di crisi ha guadagnato miliardi di euro in extra profitti».

Cambiare rotta

Il tema delle risorse accende anche Fausto Durante, segretario della Cgil sarda. «I soldi per il ponte di Messina li hanno trovati senza problemi», osserva polemico. «Perciò se si ha la volontà le soluzioni si possono trovare, soprattutto alla luce di un fallimento annunciato di Quota 103, alla quale aderirà qualche decina di migliaia di lavoratori».

Durante punta il dito su tempi e modi del sistema pensionistico 2024. «Costringere a passare dal sistema misto a quello totalmente contributivo è inaccettabile. Così come dover aspettare fino a nove mesi per vedere il primo assegno».

La strategia del Governo per il sindacalista è chiara. «Vogliono incentivare gli italiani a rimanere al lavoro per non pesare sulle casse dello Stato da pensionati. Ma così si innesca un circuito disastroso. Se i lavoratori restano al loro posto bloccano di fatto l’accesso ai giovani, alimentando così un mercato del lavoro dominato dai accordi precari. Dovremmo invece tornare a proporre contratti stabili e ben retribuiti, gli unici che potrebbero garantire i contributi sufficienti alla sostenibilità dell’intero sistema pensionistico».

