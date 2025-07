Nuova Provincia, inizia il toto-nomi 

«La scelta degli schieramenti politici classici è legittima ma di limitata visione. Occorre una nuova concezione che metta al centro prima di tutto gli interessi dei cittadini e delle comunità con tutte le sensibilità diverse che appartengono al nostro territorio». Con una lettera che il sindaco di Sant’Antioco, ieri, ha indirizzato ai colleghi dei Comuni della Provincia del Sulcis Iglesiente (che dal giugno scorso conta anche l’ingresso di Teulada) si apre, seppur ancora ufficiosamente visto che la data precisa del voto non si conosce ancora, la campagna elettorale. Per ora si sa soltanto che 24 sindaci, e rispettivi Consigli comunali, in settembre saranno chiamati a scegliere, come prevedono le elezioni di secondo livello, il nuovo presidente e nove consiglieri che rappresenteranno il territorio.

I nomi in campo

Il posto è stretto, non c’è spazio per tutti e quindi bisogna scegliere con attenzione dato che il voto di ciascun consigliere, sia per il presidente sia per il Consiglio, avrà un peso in proporzione al numero di abitanti del paese da cui proviene. Questo significa, e non serve la calcolatrice per provarlo, che i sindaci di Iglesias, Mauro Usai, e di Carbonia, Pietro Morittu, sarebbero già in lizza per la carica da presidente e che i Comuni più grandi dopo le città capoluogo dell’ex Provincia, potrebbero essere decisivi per l’uno o l’altro candidato. Ci sarebbe una seconda scuola di pensiero che, in nome della rappresentanza di tutto il territorio, vorrebbe però che la rosa dei possibili candidati si allargasse anche ad altri Comuni, magari all’arcipelago del Sulcis e c’è chi dà come ipotetica la candidatura del sindaco di Carloforte Stefano Rombi. In questi giorni le riunioni, ovviamente ufficiose, si susseguono e la lettera di Locci è il primo documento ufficiale che inizia a circolare per avviare la discussione.

I sindaci

«A scanso di equivoci premetto subito di non essere interessato a una candidatura visto che sono già il presidente del Consiglio delle autonomie locali – dice il primo cittadino di Sant’Antioco – ma sono assolutamente deciso a dare il mio contributo al dibattito». Un contributo che parte da questa lettera in cui puntualizza che i sindaci, in questi ultimi tempi, «hanno saputo trovare sintesi in molteplici circostanze e in particolare nella nuova programmazione territoriale così come nelle attività della Fondazione del Cammino di Santa Barbara (guidata dal sindaco di Iglesias, ndr ». Locci non usa mezzi termini per dire che «le comunità devono essere padrone del loro futuro, senza scelte dei partiti calate dall’alto come è sempre avvenuto in passato». Un punto di vista che trova concorde il sindaco di Iglesias: «Ci sono dinamiche trasversali che non tutti gradiscono e da cui molti sindaci vogliono affrancarsi dopo che negli anni hanno visto (e vedono) passare sulla testa scelte che il territorio non approva, vedi ad esempio quanto accade per le tematiche industriali, per la scelta dei dirigenti provinciali prima del voto, o quanto sta accadendo ora a San Giovanni Suergiu per l’ipotetica creazione di una nuova discarica. – dice Mauro Usai – Questa lettera a mio parere mette nero su bianco il sentire di tanti che non vogliono far gestire da terzi il futuro delle nostre comunità». Il sindaco di Carbonia condivide l’invito «all’unità e alla condivisione di idee e progetti per creare una maggioranza più larga possibile e una rappresentanza per tutti i centri», ma ritiene «che non si può prescindere dalle dinamiche, anche di partito, che esistono e sono sempre esistite a livello locale e regionale quando sono state compiute scelte e che hanno portato all’elezione di sindaci e Consigli. Questo non può e non deve essere tradotto in “scelte calate dall’alto”». Anche il sindaco di Carloforte chiamato («a mia insaputa, lo apprendo oggi», dice) in causa come ipotetica alternativa al binomio Usai-Morittu, condivide l’idea che «i sindaci lavorino in sinergia affinché la Provincia sia gestita anche in maniera trasversale alle forze politiche. L’unità d’intenti è preziosa ma i partiti esistono e sanno bene che la gestione di un ente provinciale di secondo livello, in una fase come quella stiamo attraversando, può essere utilmente portata avanti con il coinvolgimento di tutti i sindaci. Non credo affatto che questo sia in contraddizione con il ruolo dei partiti. In questa fase possono esserci sfumature ma non conflittualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA