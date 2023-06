Nuova proroga per l’appalto della raccolta dei rifiuti 

Slitta ancora il nuovo appalto per la raccolta rifiuti a Domusnovas, tanto da rendere necessaria l’ennesima proroga agli attuali gestori della Teknoservice che se ne occuperanno, almeno, fino a fine dicembre.

Non vanno meglio le cose con il nuovo “mangiaplastica” per il riciclo delle bottiglie: consegnato con notevole ritardo: Il macchinario - spiega la vice sindaca Maria Elena Lusci - non è entrato in funzione durante il collaudo e dovrà essere probabilmente sostituito». In queste condizioni sarà un miraggio invertire il trend negativo sulla differenziata che da tempo staziona sotto il 70 per cento, ben al di sotto della soglia per ricevere le premialità regionali. Valore 4,5 milioni di euro, durata 7 anni: sono le linee guida del nuovo appalto sui rifiuti che è stato redatto da tempo ma che è stato prima ostacolato dalle carenze d’organico nell’ufficio tecnico (il responsabile, l’ingegnere Federica Cinus è stata nominata a febbraio) poi dai ritardi dello stesso ufficio nel disbrigo degli arretrati, sommati alla carenza di risorse necessarie ad adeguare il quadro economico dell’appalto ai recenti rincari. L’attesa del nuovo bando ha superato l’anno e mezzo e portato più volte la minoranza a chiederne conto in Consiglio comunale. «Purtroppo - ammette la vice sindaca Maria Elena Lusci - paghiamo le conseguenze di una grave carenza d’organico nell’ufficio tecnico che fino a poco tempo fa era completamente sguarnito. Quasi certamente chiuderemo il 2023 sotto il 70 per cento di differenziata».

