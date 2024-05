Nuova presidente per il Consiglio 

Mariangela Cambera, 49 anni, è la nuova presidente del Consiglio comunale di Guspini: eletta durante la scorsa seduta, Cambera subentra a Giorgia Massa, che ha assunto la carica di assessora allo Sport. «Spero – ha dichiarato – che ci attendano due anni di lavoro produttivi e positivi. Il mio maestro politico è stato il compianto assessore Marcello Fanari che mi ha insegnato l’importanza di collaborare con tutte le parti politiche per trovare soluzioni condivise».

L’elezione di Cambera è avvenuta al primo scrutinio segreto, con 13 voti a suo favore e due schede bianche. Fiducia espressa a suo favore anche dai consiglieri di minoranza, come dichiarato a posteriori dalla consigliera Simona Cogoni del gruppo Impari. Nella seduta, Marcello Pistis, capogruppo di minoranza, ha sottolineato l’importanza del ruolo del presidente del Consiglio per il mantenimento di rapporti equilibrati tra gruppi. Pistis ha criticato gli orari di convocazione dei capigruppo sotto la precedente presidenza e ha chiesto a Cambera di garantire neutralità e attenzione alle esigenze di tutti i consiglieri.

Nuove tariffe

Durante la seduta, il Consiglio ha discusso vari punti, tra cui le nuove tariffe Tari. Non si registrano cambiamenti per le utenze domestiche, mentre quelle non domestiche potrebbero subire aumenti fino al 2% a causa di nuovi coefficienti stabiliti da Arera. Possibilità di pagamento dilazionato in tre rate con ultima a gennaio 2025 o unica soluzione entro la fine del 2024.

Farmaci e cestini

Pistis ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di alcuni servizi previsti nell’appalto rifiuti e non eseguiti, come la raccolta di farmaci scaduti, nonché i cestini per la raccolta delle deiezioni animali: «Sarebbe necessario disporre delle postazioni per il conferimento degli oli vegetali in quanto è un elemento molto inquinante e non sempre gli utenti possono conferirlo all’ecocentro». L’assessore Serru ha rassicurato il consiglio: «Stiamo lavorando con la ditta appaltatrice per migliorare gli aspetti previsti dall’appalto e garantire i servizi».

