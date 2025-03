Nuova pista ciclabile al Poetto, smantellata quella provvisoria 

Riprendono i lavori per la nuova pista dedicata a ciclisti e runner lungo il Poetto. Ad annunciare la posa della pavimentazione definitiva, nel tratto dalla Bussola verso il Margine Rosso, è l’assessore Antonio Conti: «Quella precedente era realizzata in bitume, ovviamente provvisoria», dice. La nuova, di colore giallo senape, «non può essere fatta in inverno perché è consigliabile farla con temperature medio-alte. Si sta quindi procedendo alla rimozione dell’asfalto e farà seguito la posa definitiva, che si concluderà entro il mese. Tutto», conclude l’assessore, «come da cronoprogramma, concertato con la direzione lavori».

