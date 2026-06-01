Nuova piscina: lavori per altri due milioni 

Dovrebbero essere ultimati alla fine del mese, i lavori del primo lotto per la costruzione della piscina olimpionica a Sinnai. Il costo di questa parte del mega intervento è di tre milioni, finanziati al Comune nel 2022 attraverso il Pnrr. Finora gli operai hanno demolito la vecchia piscina, realizzato la nuova vasca olimpica con i sottoservizi dei muri portanti e la copertura in legno del tetto. Mancano gli infissi. Nel frattempo, spiega Katiuscia Concas, assessora ai Lavori pubblici, «il Comune ha ottenuto un altro finanziamento, questa volta dalla Regione, di due milioni di euro per il completamento dell'intera opera: già affidata la progettazione. La fine di tutti i lavori è prevista per luglio 2028: Col secondo lotto saranno realizzati tutti gli impianti incluso quello fotovoltaico e gli spogliatoi».

Il dibattito

Della piscina e di altre opere pubbliche da completare si è parlato nell’ultima seduta del Consiglio comunale, nel contesto delle variazioni di bilancio che hanno consentito di mettere a disposizione per la piscina i nuovi fondi regionali. Alla discussione hanno partecipato i consiglieri di minoranza Aldo Lobina, Roberto Loi e Walter Zucca sui lavori in corso (compresa quindi la piscina). L’assessora Concas ha risposto ai quesiti dell’opposizione e dei consiglieri di maggioranza Ruben Tremulo e Massimo Lebiu.

Il nuovo impianto

La piscina sta sorgendo nell'area che ospitava la vecchia piscina comunale, nei pressi della pineta, che era stata chiusa nel 2020: aveva gravi perdite d'acqua, il tetto era stato abbattuto dal maestrale e la gestione degli impianti si era fatta particolarmente costosa. Le polemiche non erano mancate. Da allora gli sportivi, ma anche chi utilizzava la piscina per scopi terapeutici, sono costretti a raggiungere Cagliari o Dolianova.

Il lungo iter

L'Amministrazione di allora (in particolare il sindaco Tarcisio Anedda e l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai), decise di chiedere i fondi Pnrr, optando per la costruzione ex novo della piscina olimpionica (una delle poche in Sardegna) su vasca di 50 metri, utilizzabile per competizioni nazionali ed internazionali, completa di impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua, un sistema di panelli fotovoltaici, un bar e impianti per il padel e il calcetto. Arrivarono tre milioni, ai quali si aggiunsero prima trecentomila euro di fondi comunali e ora i due milioni della Regione per completare l’opera. Ora si spera che i lavori del secondo lotto inizino in tempi brevi.

RIPRODUZIONE RISERVATA