VaiOnline
Sinnai.
02 giugno 2026 alle 00:47

Nuova piscina: lavori per altri due milioni 

Entro il mese pronto il primo lotto, si prosegue con finanziamenti regionali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dovrebbero essere ultimati alla fine del mese, i lavori del primo lotto per la costruzione della piscina olimpionica a Sinnai. Il costo di questa parte del mega intervento è di tre milioni, finanziati al Comune nel 2022 attraverso il Pnrr. Finora gli operai hanno demolito la vecchia piscina, realizzato la nuova vasca olimpica con i sottoservizi dei muri portanti e la copertura in legno del tetto. Mancano gli infissi. Nel frattempo, spiega Katiuscia Concas, assessora ai Lavori pubblici, «il Comune ha ottenuto un altro finanziamento, questa volta dalla Regione, di due milioni di euro per il completamento dell'intera opera: già affidata la progettazione. La fine di tutti i lavori è prevista per luglio 2028: Col secondo lotto saranno realizzati tutti gli impianti incluso quello fotovoltaico e gli spogliatoi».

Il dibattito

Della piscina e di altre opere pubbliche da completare si è parlato nell’ultima seduta del Consiglio comunale, nel contesto delle variazioni di bilancio che hanno consentito di mettere a disposizione per la piscina i nuovi fondi regionali. Alla discussione hanno partecipato i consiglieri di minoranza Aldo Lobina, Roberto Loi e Walter Zucca sui lavori in corso (compresa quindi la piscina). L’assessora Concas ha risposto ai quesiti dell’opposizione e dei consiglieri di maggioranza Ruben Tremulo e Massimo Lebiu.

Il nuovo impianto

La piscina sta sorgendo nell'area che ospitava la vecchia piscina comunale, nei pressi della pineta, che era stata chiusa nel 2020: aveva gravi perdite d'acqua, il tetto era stato abbattuto dal maestrale e la gestione degli impianti si era fatta particolarmente costosa. Le polemiche non erano mancate. Da allora gli sportivi, ma anche chi utilizzava la piscina per scopi terapeutici, sono costretti a raggiungere Cagliari o Dolianova.

Il lungo iter

L'Amministrazione di allora (in particolare il sindaco Tarcisio Anedda e l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai), decise di chiedere i fondi Pnrr, optando per la costruzione ex novo della piscina olimpionica (una delle poche in Sardegna) su vasca di 50 metri, utilizzabile per competizioni nazionali ed internazionali, completa di impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua, un sistema di panelli fotovoltaici, un bar e impianti per il padel e il calcetto. Arrivarono tre milioni, ai quali si aggiunsero prima trecentomila euro di fondi comunali e ora i due milioni della Regione per completare l’opera. Ora si spera che i lavori del secondo lotto inizino in tempi brevi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Quartu.

Muore mentre spegne il fuoco

l Daga, Serreli
L’emergenza

La Sardegna affronta l’epidemia: 17 centri di riferimento nell’Isola

Allarmante l’arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas 
Il caso

Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link

Sulla litoranea Quartu-Villasimius traffico nel caos sino al 30 giugno 
Giorgia Daga
Regione

Sanità, l’ipotesi dell’interim fino al 2029

Todde ricopre il doppio incarico da sei mesi, malumore crescente in maggioranza 
Roberto Murgia
Verso il voto

Cinque candidati per rivitalizzare Tempio

La città cerca nuovo slancio per non perdere lo status di capoluogo insieme a Olbia 
Andrea Busia
Turismo

A Porto Rotondo il rilancio riparte da un ventenne

Edoardo Donà dalle Rose si candida nella cordata per guidare il Consorzio 
Caterina De Roberto
la festa della Repubblica

Per il 2 Giugno meno vip e più cittadini

Mattarella aprirà la parata con la deposizione all’altare della Patria 
Cosenza.

Quattro corpi carbonizzati nel minivan

Gli agenti della Squadra mobile seguono la traccia dell’omicidio plurimo 