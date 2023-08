Nuova piscina, lavori in autunno 

Una piscina olimpionica da tre milioni e 300mila euro. Una delle pochissime in Sardegna che potrà ospitare manifestazioni di nuoto anche a livello internazionale. Sorgerà entro nella stessa area che ha finora ospitato la vecchia piscina che verrà demolita per fare spazio al nuovo modernissimo impianto per il nuoto. Alla gara d’appalto hanno partecipato cinque imprese. L’ha spuntata una ditta siciliana con un ribasso attorno al 10 per cento. Lo hanno annunciato il sindaco Tarcisio Anedda, l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai e la funzionaria dell’Ufficio tecnico del Comune, Valentina Lusso, che ha studiato il progetto preliminare per poter accedere ai finanziamenti del Pnrr, facendo poi spazio al progetto esecutivo e definitivo studiato da una équipe di tecnici sardi e torinesi specialisti in questo tipo di progettazione.

Il progetto

Dal Pnrr sono arrivati tre milioni. Altri 300mila euro sono stati messi a disposizione dal Comune: i lavori dovrebbero essere avviati entro ottobre e ultimati nel 2024. Sono date imposte dal Pnrr. Non c’è tempo da perdere.«Il progetto - spiega l’ingegner Valentina Lusso, funzionaria dell’Ufficio tecnico – prevede la demolizione della vecchia piscina e della copertura, la costruzione della nuova vasca olimpionica da 50 metri di lunghezza, la gradinata e la palestra che sorgerà sotto le gradinate. E ancora, la costruzione di un campo di calcetto, uno per il basket e del bar. E ancora, l’impianto solare termico per il riscaldamento dell’acqua e i pannelli fotovoltaici. Un piano mirato ad abbattere gli importanti costi di gestione dell’intera struttura».

Reazioni

«Non posso che essere soddisfatto – dice il sindaco Anedda – con la piscina, da giugno ad oggi sono stati appaltati quasi tutti i progetti Pnrr presentati. In sostanza abbiamo preceduto le ultime decisioni prese dal Governo con lo stop a diversi finanziamenti a livello nazionale. Ringrazio gli uffici per l’impegno e la preparazione dimostrata in una programmazione così complessa e imponente».L’assessora Aurora Cappai ricorda gli altri progetti Pnrr appaltati: «Recupero del Cinema Roma, dell’ex mattatoio, la costruzione di una mensa scolastica e dell’asilo nido, il secondo lotto dei lavori in corso in pineta. Previsto anche il nuovo caseggiato scolastico in via Caravaggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA