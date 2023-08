Nuova piazza Ungheria  fra sterpaglie e abbandono 

Per chi arriva alla stazione ferroviaria il piazzale non è un bel vedere. Se fino a qualche settimana fa piazza Ungheria piaceva a una persona su cento, oggi non piace a nessuno . A tre anni dall’apertura l’abbandono è totale. Il verde delle aiuole, che mai hanno visto un fiore, con l’estate ha lasciato il posto al giallo delle sterpaglie. Sui social è stato un de profundis per una piazza che più passa il tempo e meno piace agli oristanesi: «Meglio prima» è il commento più diffuso per un progetto che confessava l’assessore Ivano Cuccu «non piace neppure a me». Solo critiche a una piazza di un grigiore desolante, 4 panchine utilizzabili forse nelle mezze stagioni e qualche macchia spontanea di verde quando il tempo lo consente. ( a.m. )

