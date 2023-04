Nuova piazza E Nizzi canta Bella Ciao 

Il 25 aprile di fronte alla ribattezzata piazza della Resistenza, sul nuovo lungomare di Olbia, il sindaco della città gallurese Settimo Nizzi canta Bella ciao. Forzista della prima ora e berlusconiano di ferro, ha intonato l’inno della Resistenza unendosi ai cori dell’Anpi, della Cgil e dei molti giovani presenti. La nuova piazza, restituita alla città dopo essere stata soppressa dalla toponomastica, nel 2020, in seguito ai lavori di riqualificazione del lungomare intitolato a Francesco Cossiga, si trova qualche metro più in là rispetto alla precedente ubicazione, non distante dal Monumento ai caduti. «In questa giornata così importante – ha detto Nizzi – e dopo alcuni anni seguiti alla sua soppressione momentanea, che ha portato anche polemiche nella nostra comunità, vogliamo restituire la denominazione di Piazza della Resistenza in questa parte stupenda della nostra città, per ricordare, per sempre e a pieno titolo, quei momenti drammatici che ci hanno permesso di ritrovare la pace e l'unità».

