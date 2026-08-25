Nuova piazza Dante, polemiche infinite 

I lavori di riqualificazione della piazza Dante Alighieri nel rione di Serra Perdosa dividono cittadini e amministratori. A pochi giorni dalla sua inaugurazione si sono registrati plausi, critiche e commenti ironici soprattutto per quanto riguarda la struttura metallica di forma circolare che fa bella mostra di sé nella piazza stessa. «Ancora una volta – spiega il consigliere Luigi Biggio – emerge l’incapacità di utilizzare in modo adeguato le risorse. Una maggiore condivisione del progetto con i cittadini e con il Consiglio Comunale avrebbe consentito di individuare soluzioni meno impattanti e maggiormente rispettose dell’identità architettonica locale».

Altre critiche giungono da parte del consigliere Federico Melis: «Oltre l’aspetto meramente estetico, i lavori eseguiti non hanno rispettato le esigenze di chi quella piazza la vive ogni giorno. Sono stati eliminati posti auto collocando i nuovi stalli a notevole distanza dalla chiesa: una scelta che risulta scomoda soprattutto per gli anziani, o per chi ha difficoltà motorie, che desiderano partecipare alle funzioni religiose come matrimoni o funerali».

Ultimamente, quindi, pare che gli interventi comunali atti a migliorare ed adeguare alcune zone cittadine non riscontrino il beneplacito della comunità. «Dopo la riqualificazione della Chiesa del Salvatore e gli interventi nel centro storico – continua Luigi Biggio – piazza Dante Alighieri rappresenta l’ennesima opera discutibile di questa amministrazione per quanto riguarda il decoro urbano e la gestione e salvaguardia del verde pubblico».

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