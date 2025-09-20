Nuova piantagione, oristanese arrestato  

Un’altra azienda agricola dedicata alla Cannabis, ed è la terza scoperta in Gallura nell’arco di pochi giorni. I Carabinieri della Compagnia di Tempio insieme ai Cacciatori di Sardegna si sono presentati giovedì in uno stazzo nelle campagne di Carana, a cavallo dei territori di Luogosanto e Luras. Vicino al vecchio edificio collegato al fondo il personale dell’Arma aveva individuato una coltivazione intensiva di Cannabis, circa 1200 piante con un efficiente sistema di irrigazione. I militari hanno trovato anche le cisterne collegate all’impianto e i dispositivi elettrici attivati per alimentare i dissuasori anti intrusione (per la fauna selvatica). L’operazione dell’Arma si è spostata quindi nella vecchia casa dello stazzo di Carana. I Carabinieri sapevano che qualcuno si trovava all’interno dell’edificio e dopo averlo invitato a uscire hanno fatto irruzione nell’immobile. L’uomo avrebbe anche tentato di bloccare la porta dall’interno. Secondo il pubblico ministero Alessandro Bosco, la persona che si trovava nella casa è il custode della piantagione. L’uomo, Marco Ardu, 30 anni, di Oristano, è stato arrestato dai militari e trasferito nel carcere di Nuchis. Sempre stando agli atti, nella casa sono stati trovati hashish, in pezzi sia in polvere, circa un chilo e all’esterno un’area adibita a essiccatoio, allestita con spaghi tesi tra supporti verticali. L’operazione antidroga è stata condotta con il supporto del personale del Corpo Forestale. Le indagini del pm Alessandro Bosco riguardano anche il proprietario del terreno, un tempiese, indagato. Ardu, difeso dall’avvocata Romina Marongiu, comparirà domani davanti al gip per la convalida.

