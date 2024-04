Nuova peschiera, primi problemi 

Per i pescatori di Santa Giusta doveva iniziare un nuovo capitolo. Nella peschiera di Pesaria invece c'è il rischio che tra non molto accada un problema. I lavori di ristrutturazione terminati sette mesi fa, grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale, non stanno dando buoni frutti: i telai in ferro della struttura presentano fori enormi. Sono già usurate anche diverse griglie. «Rischiamo di perdere tutto il novellame - dice a gran voce il presidente del Consorzio pesca Emanuele Cossu - Ma anche tutto i pesci quasi pronti per essere messi in commercio. Perché sta succedendo tutto questo? Chi è il responsabile? La ditta che ha eseguito i lavori o chi ha fornito il materiale? Chiediamo che qualcuno intervenga subito, c’è in ballo il nostro futuro». Intanto sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dell’Unione dei Comuni dei Fenici che aveva affidato i lavori.

Il caso

La struttura in ferro risistemata dopo 30 anni di attesa in alcuni punti sembra più vecchia di prima. «Durante i lavori i tecnici ci hanno riferito più volte che stavano utilizzando acciaio resistente e di ottima qualità - va avanti Cossu, che col vicepresidente Marco Pili monitora la situazione giorno dopo giorno - Peccato però che in certi punti si è letteralmente consumato. I fori diventano sempre più larghi. Tutto questo è grave. Abbiamo aspettato una vita per avere una peschiera come si deve e ora la beffa». Cossu non vuole dare le colpe a nessuno: «Non sono io che devo indagare sul tipo materiale utilizzato, ma chi ha affidato i lavori e cioè l’Unione dei Comuni dei Fenici. Ho chiesto tempo fa di avere risposte sugli accertamenti in corso ma non abbiamo ancora informazioni in merito. Non bisogna dimenticare che sono stati spesi soldi pubblici e che noi rischiamo di rimanere senza un soldo».

La paura

Eppure l’intervento avrebbe dovuto aumentare anche la quantità di pesce e quindi il reddito. Le paratie dopo i lavori sono molto più larghe, cioè vuol dire che nello stagno entra più ossigeno. «Ma ora il rischio è che i pesci prendano un’altra strada - spiega Cossu - Per evitare il peggio in questi giorni stiamo preparando delle griglie artigianali visto che quelle installate pochi mesi fa tra non molto saranno da buttare. Ovviamente per fare tutto questo stiamo spendendo soldi di tasca nostra. Sono spese altissime che noi non possiamo sostenere».

Il Comune

Una situazione nota all’assessore ai Lavori pubblici del Comune Pierpaolo Erbì. Era stato lui a seguire i lavori per conto dell'amministrazione. Per ora però preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione. È in attesa di risposte sugli accertamenti che sta portando avanti l’Unione dei Comuni.