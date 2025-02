Nuova perdita idrica «Si attivi il Comune» 

Dopo via San Martino, lo stesso problema si presenta in via Confalonieri: una perdita idrica da quasi due settimane, segnalata più volte senza alcuna risposta. A denunciare il disagio, in pieno centro a Selargius, è il consigliere di minoranza Franco Camba con tanto di interpellanza urgente.

«Per l'ennesima volta, una perdita d’acqua attende l’intervento ormai da dieci giorni, in via Confalonieri, a pochi metri di distanza dal palazzo municipale», spiega. Da qui la richiesta alla Giunta «di procedere attraverso un accordo con Abbanoa: in caso di ritardi da parte loro, potrebbe intervenire il Comune, ovviamente addebitando i costi relativi alla riparazione e al ripristino. Questo in via bonaria», sottolinea, «perché i tempi di intervento sono diventati ormai inaccettabili: per riparare una perdita d'acqua in via San Martino c'è stato bisogno di due mesi dalla prima segnalazione».

