Nuova perdita idrica, interviene Abbanoa 

Operai di una ditta incaricata da Abbanoa in azione in questi giorni in via Tripoli a Sestu, dove è stato riparato un guasto in un allaccio idrico. Non è il primo intervento nella strada. Nelle stesse ore si è svolto anche un altro intervento in via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Caravaggio. Tante dunque le perdite ultimamente segnalate dai cittadini su cui Abbanoa cercava di intervenire il prima possibile nonostante i tempi i legati alle disponibilità di personale. Il numero di Abbanoa per segnalare guasti è l’800022040.

