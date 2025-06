Nuova perdita idrica in via Brigata Sassari 

Oltre il danno la beffa: sabato c’è stato il pronto intervento di Abbanoa per riparare una grossa perdita in via Brigata Sassari, ma in poche ore lo zampillo d’acqua ha spaccato di nuovo l’asfalto. «È ora di sostituire la conduttura», dicono esasperati, «in questa zona la rete idrica è un colabrodo». Dagli uffici Comunali e di Abbanoa arrivano le risposte: «Per domani (oggi per chi legge, ndr) è prevista una riparazione. Poi ci sarà una verifica completa sullo stato della condotta», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni. (g.l.p.)

