Nuova pavimentazione, via Santa Severa cambia volto 

Proseguono a pieno ritmo i lavori per sistemare alcune strade disastrate del paese e per restituire alla comunità importanti impianti sportivi comunali e per riqualificare alcune aree verdi. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: «Ormai è quasi concluso il nuovo lastricato di via Santa Severa; i lavori proseguiranno con la sostituzione di quasi ulteriori 1.800 metri quadrati di lastroni dissestati». In questo modo si metterà la parola fine ai disagi degli ultimi anni che speso hanno causato cadute rovinose di anziani e che hanno creato non pochi problemi nella circolazione delle auto per la pavimentazione stradale disconnessa.

Inoltre sono a buon punto anche i lavori per la sistemazione dei due campi da tennis comunali di via Dante: «Abbiamo concluso – aggiunge il primo cittadino - il consolidamento del terreno. Ora saranno fatte le prove di carico propedeutiche alla bitumazione dell’area sportiva. Ora mercoledì si proseguirà l’asfalto di via Villacidro e di altre strade. In più siamo pronti per l’avviso dei lavori del parco comunale Rolandi e per la manutenzione straordinaria di via Santa Croce». Anche in quest’ultima strada da anni i grandi lastroni in granito erano disconnessi e il pericolo era enorme, non solo per le auto, ma per i tanti pedoni che si recavano a fare la spese nel mercato civico di via Santa Croce o nei vicini supermercati e anche negli ambulatori e studi specialistici di medici. Inoltre in questo rione partiranno i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio . (g. pit.)

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