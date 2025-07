Nuova panchina, ma troppi insetti 

Il comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia” ancora in prima linea per la tutela e salvaguardia dell’oasi. Il gruppo guidato da Antonio Costa ha operato negli ultimi giorni due interventi. Il primo riguarda la riparazione della 17esima panchina nell’area vicino all’anello del parco, con tanto di abbellimento e pulizia dal degrado della zona circostante.

«Ecco realizzato un altro angolo fruibile dai cittadini e sottratto al degrado - dice Costa -. La panchina, di ottima fattura, è la 17esima sistemata al Monte dal comitato». Un problema è stato dunque risolto, ma un altro sembra passare inosservato e riguarda alcuni insetti.

«Nonostante alcuni interventi sollecitati dal comitato e dal comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru, la Provincia ancora non è riuscita a debellare del tutto gli insetti pericolosi che stanno infestando la zona in cima al Monte. Probabilmente quanto fatto non è stato sufficiente e necessita di un qualcosa di mirato. Pertanto, richiediamo un intervento ulteriore», sottolinea Costa.

