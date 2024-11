Nuova palestra comunale, festa per l’inaugurazione 

Giornata di festa a Meana Sardo per l’inaugurazione della nuova palestra comunale. Un evento atteso da tempo e accolto con grande entusiasmo dalla comunità, soprattutto dai ragazzi delle scuole, presenti in massa, che si sono appropriati subito del nuovo impianto che promette di diventare un punto di riferimento per lo sport e il benessere di tutta la zona.

A tagliare il nastro della struttura che va a completare la zona sportiva, già dotata di uno splendido campo in erba e area attrezzata per l’attività ginnica, il sindaco Salvatore Marras che ha ringraziato i presenti, l’amministrazione attuale e quelle precedenti. «Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita individuale e collettiva - ha detto - la palestra sarà un luogo importante per tutta la comunità, bambini, adulti e anziani, di benessere e di aggregazione». La cerimonia è stata arricchita dalla benedizione del parroco don Alessio Piras che ha sottolineato l’importanza di avere uno spazio sicuro e accogliente. «lo sport - ha ricordato - insegna tre cose fondamentali: la disciplina, il rispetto delle regole e degli altri». A presenziare anche Mauro Marras, coordinatore dell’ufficio di educazione fisica della Provincia di Nuoro: «Colgo un sentimento di speranza. Ne auspico tante altre nel territorio, affinché giovani e adulti trovino le opportunità per orientarsi verso un sano e corretto stile di vita».

