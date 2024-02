Nuova palestra a Saevenu 

Il colore verde della copertura s’intona con le querce intorno all’impianto sportivo di Saevenu. La tensostruttura è stata montana nei giorni scorsi e ospita la palestra multifunzionale che consentirà di svolgere più attività, anche indoor. L’opera, costata 286 mila euro, consente di disporre di un ampio spazio chiuso, che mancava alla comunità ed è stato sollecitato da diversi cittadini. «Un polo sportivo - dicono gli esponenti dell’amministrazione guidata da Anna Assunta Chironi - che possiamo definire di gran pregio, vissuto e amato dalla popolazione locale e non solo». Negli spazi antistanti la tensostruttura si sviluppano il campo da calcio in erba sintetica, la sede sportiva e gli spogliatoi, prossimi alla ristrutturazione, oltre a campi da tennis prossimi al rinnovo (i lavori sono stati già affidati). «È la testimonianza del fatto che la nostra comunità è viva e il nostro è il luogo ideale in cui costruire, investire e crescere i propri figli, poiché c’è cura e attenzione verso il paese stesso e chi lo abita». Mentre il polo sportivo si arricchisce, in paese continuano a chiudere le attività commerciali. «Le serrate - sostengono gli amministratori - sono dovute al raggiungimento dei limiti anagrafici degli esercenti, ma siamo certi che l’operosità della nostra gente ci consentirà di ripartire». (ro. se.)

