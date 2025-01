Nuova Orientale, vecchi problemi: rotatoria al buio 

Quando avevano inaugurato i 6,3 chilometri della Nuova Orientale, fra Tortolì e Bari Sardo, tutti pensavano che da lì a poco l’Anas avrebbe acceso le luci sulla rotonda. Ma a un anno e mezzo di distanza quel tratto di strada che apre verso Tortolì resta al buio. Gli incidenti si susseguono e benché la causa non possa essere ascritta alla sola mancanza di illuminazione, i rischi esistono e sono concreti. «Anche perché - evidenzia Maurizio Piras, segretario di Filca Cisl Ogliastra - la normativa prevede che per questioni di sicurezza ci siano dei requisiti minimi di illuminazione per gallerie, svincoli e rotonde. Non tutti ci hanno fatto caso, ma sulla Nuova statale 125, tra Cardedu e Tortolì, non hanno previsto di illuminare nessuno svincolo».

Sindaci e parti sociali s’interrogano sui motivi dei ritardi (lo scorso anno Anas aveva confermato la volontà di intervenire mediante un accordo quadro). «Non hanno mai stanziato le risorse utili? Non hanno mai fatto i progetti? Chi è responsabile dell’ultimazione dei lavori? I collaudi fatti sono legittimi?». Dubbi che Maurizio Piras vorrebbe vedere subito dipanati. Appena vennero inaugurati i 6,3 chilometri, era il 17 luglio 2023 e alla cerimonia aveva preso parte anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, aveva segnalato ad Anas alcuni rischi lungo il tratto, fra cui l’illuminazione della rotonda. «Oggi - afferma Mameli - è quantomai urgente realizzare interventi per limitare il rischio visto e considerato che, soprattutto all’ingresso della rotonda per Tortolì, non mancano gli incidenti».

Interviene anche il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu: «Nonostante gli incidenti non si vedono ancora i lavori per cui Anas aveva garantito tempi brevi. Anzi, talvolta non viene assicurata neppure l’ordinaria manutenzione del verde che provoca ulteriori disagi». Sollecita gli interventi pure Nicola Salis, presidente di Fratelli d’Italia Ogliastra e consigliere comunale di Perdasdefogu. «La situazione r- sostiene Salis – appresenta un grave rischio per la sicurezza degli utenti della strada, soprattutto nelle ore notturne».

