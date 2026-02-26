Nuova Orientale, ultimo lotto Il sindaco chiede tempi certi 

Il primo pagamento effettuato per il tronco Tertenia-San Priamo della nuova Statale 125 risale al 31 dicembre 2012. Una spesa utile a smuovere gli ingranaggi di un’opera che, almeno sulla carta, arriverà al capolinea non prima del 2027. Di fatto, per realizzare 7,7 chilometri di strada servono quindici anni. Sempre che il cronoprogramma non slitti ulteriormente.

Il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, sollecita Anas, l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, e il consigliere Salvatore Corrias sullo stato del procedimento e sull’avvio dei lavori. Lo fa con «spirito di massima collaborazione e con il rispetto dovuto ai delicati ruoli istituzionali». Mameli entra nel merito del suo intervento: «L’Ogliastra vive da anni una condizione di isolamento infrastrutturale che penalizza la mobilità, lo sviluppo e l’accesso ai servizi essenziali. L'ultimo tratto dell'Orientale assume per il nostro territorio un valore strategico non più procrastinabile».

Il sindaco attende la conferma della piena copertura finanziaria dell’intervento e un cronoprogramma delle fasi previste e dei tempi stimati per l’avvio e il completamento dei lavori. Altra criticità rilevata da Mameli è l’assenza del segnale telefonico all’interno di alcune gallerie: «Un problema che, oltre a creare disagi significativi, rappresenta un potenziale rischio in caso di emergenze», sottolinea l’esponente dei Riformatori.

