Nuova Orientale traffico deviato per 20 giorni 

La conclusione dei lavori sulla rotonda della nuova Orientale è imminente. I tempi sono maturi e a suffragio di ciò arriva anche l’ordinanza dell’Anas che disciplina il traffico per favorire gli ultimi interventi. Da ieri e fino alle 18 del 2 febbraio il responsabile della struttura territoriale, Francesco Ruocco, ha istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso (su entrambe le corsie) per i mezzi tra il chilometro 108.300 e il 108.500, con deviazione del traffico veicolare per consentire l’ultimazione dei lavori del nuovo asse stradale. La deviazione di traffico, sollecitata dalle imprese incaricate dei lavori, serve per aprire il collegamento diretto tra la nuova Statale 125 var e la rotatoria in corso di realizzazione nella parte finale del lotto. L’ultimazione del tratto, nel raccordo tra la viabilità locale e la vecchia 125, è prevista entro una ventina di giorni. (ro. se.)

