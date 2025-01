Nuova Orientale completa solo nel 2027 

L’ultimo tratto della Nuova Orientale sarda continua a essere un rebus. Irrisolto. Il primo pagamento effettuato per il tronco Tertenia-San Priamo risale al 31 dicembre 2012. Una spesa non meglio definita ma comunque utile a smuovere gli ingranaggi di un’opera che, almeno sulla carta, arriverà al capolinea non prima del 30 ottobre 2027.

Open coesione, la piattaforma governativa che contiene dati su programmazione e attuazione delle politiche nazionali, rivela che per realizzare 7,7 chilometri di strada servono quindici anni di tempo. Sempre che il cronoprogramma offerto non slitti ulteriormente. Un intervento da 100 milioni di euro, di cui 90 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una spesa già rendicontata di 126mila euro, a conferma che la progressione verso l’apertura dei cantieri (la data annunciata è il primo giugno 2025) procede a passo di lumaca. A oggi inverosimile.

Il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, sollecita il completamento dell’opera: «È un’arteria fondamentale indispensabile per contrastare lo spopolamento e dare opportunità di sviluppo anche alle zone interne che non può essere bloccata da tanti anni. Le strade - puntualizza il numero uno della Cgil regionale dei Trasporti - sono un elemento di sviluppo di notevole importanza soprattutto quando si parla di una strada che collega un territorio con il capoluogo di regione». (ro. se.)

