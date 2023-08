Nuova offensiva contro l’eolico 

Nuova offensiva contro la speculazione eolica. Tante persone, anche provenienti da altri centri (Sanluri, Collinas, Furtei, Villacidro), hanno riempito, la sala della biblioteca comunale per assistere all’assemblea del comitato “Su Entu Nostu”. «Stiamo crescendo e abbiamo deciso di dare una veste giuridica al comitato - annuncia il portavoce, Marco Pau - possiamo fornire supporto tecnico alle amministrazioni nell’interpretazione dei progetti». Grazie a queste figure, il comitato ha presentato un ricorso indipendente due mesi fa contro il progetto pianificato nell'area tra Sardara, Sanluri e Villanovaforru. In assemblea è stato messo in evidenza il credito che il comitato avanza nei confronti del Presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais: «Il giorno del sit-in in Regione eravamo stati rassicurati circa la possibilità dell’approvazione una mozione e una proposta di legge immediata, ma hanno preferito andare in ferie», spiega Pau. Sull’incontro il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis è soddisfatto e ironizza: “I soldi (degli speculatori) non dormono mai: è vero. Ma nemmeno noi ce ne stiamo con le mani in mano. Biblioteca piena al 21 agosto. Alla faccia delle ferie”. (g. g. s.)

