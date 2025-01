Nuova motopompa contro la siccità 

In attesa dell’interconnessione fra le dighe di Olai e Govossai, Abbanoa installa una nuova motopompa, che rilancerà l’acqua prelevata dall’invaso fonnese al potabilizzatore di Jann’e Ferru.

Un intervento, quello di ieri, atteso per 8 anni e che ora prende finalmente corpo, dopo l’emergenza idrica scongiurata in 17 comuni barbaricini e del Marghine.E all’installazione dell’apparecchio, oltre ai tecnici Abbanoa non è voluto mancare il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Sardu, che ha posto l'accento «su una scelta importante che preserverà la riserva strategica di Olai», riflettendo sugli impegni presi con i territori. «Si tratta - ha detto Sardu - di uno dei primi interventi che avevamo promesso durante l’emergenza idrica. La maxi pompa, entrerà in funzione solamente Il sistema, noleggiato dalla tedesca Xylem (al costo di 25.000 euro mensili), consente la possibilità di prelevare le acque ben sotto il livello di presa: entrerà in funzione entro 30 giorni una volta ultimati i collegamenti alle condotte del Govossai». Riguardo agli interventi futuri «confidiamo di poter collegare le due dighe entro il 2026. Attendiamo le autorizzazioni Enel, per l'installazione di una cabina da un megawatt che consentirà di convogliare l’acqua in salita». Per l’occasione erano presenti anche i vicesindaci di Fonni, Franco Duras, e Oliena, Antonio Congiu, insieme ai sindaci di Mamoiada, Luciano Barone, Sarule, Maurizio Sirca e Bolotana, Francesco Manconi: «Si tratta di un primo ma importante passo, in attesa di vedere interconnesse le nostre due dighe - ha detto il vicesindaco di Fonni, Franco Duras - Il nostro auspicio resta quello che ora inizi una gestione duratura e programmata nel tempo, prevenendo le emergenze». (g. i. o.)

