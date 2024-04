Nuova modalità per il ritiro dei farmaci 

Cambiano le modalità e gli orari per il ritiro e la prenotazione dei medicinali nella farmacia del Policlinico Duilio Casula. La prenotazione potrà essere fatta chiamando il numero 0704677974, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Il nuovo sistema sarà attivo a partire da domani e consentirà di ridurre i tempi delle attese.

Dunque il ritiro dei farmaci, dal 2 maggio, sarà il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17.30. Orari diversi, con una fascia di mattina e una di pomeriggio, per consentire a tutti di poter raggiungere il punto farmacia del Policlinico compatibilimente con altri impegni.

Per i cittadini che si presenteranno senza prenotazione, verrà garantita la consegna dei farmaci, ma dovranno attendere in fila la fine della distribuzione agli utenti prenotati. Poi verranno serviti anche loro.

Ai pazienti in dimissione ospedaliera o visita specialistica, previo accordo tra medico prescrittore e il farmacista, verrà garantita la distribuzione diretta dei farmaci in modo da evitare che ci possano essere attese. Anche in questo caso sarà premura un contatto precedente per fissare giorno e orario per il ritiro del medicinale.

