Nuova mobilitazione sindacale: «Non vogliamo reparti accorpati» 

Il piano aziendale Asl resta in piedi e i sindacati si preparano ad una nuova azione contro l’accorpamento dei reparti negli ospedali galluresi. I rappresentanti dei lavoratori non ritengono sufficiente le indicazioni informali degli ultimi giorni (seguite al sit in organizzato davanti all’ospedale di Olbia) arrivate dai vertici della Asl 2. Dice la segretaria territoriale della Cgil Fp, Jessica Cardia: «Su questo punto è necessario essere molto chiari. Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dalla Asl. Il piano di accorpamento, per quanto ne sappiamo, non è stato revocato. È vero che nell’ospedale di Olbia alcuni posti letto sono stati riportati al secondo piano, ma questo non è sufficiente. Il nuovo assetto annunciato dalla Asl, ossia le piattaforme con più reparti accorpati, è in attuazione. Ne è la prova la situazione dell’ospedale di Tempio, dove tutto è esattamente come prima. Non è stato revocato nulla e adesso avremo un nuovo incontro, in settimana, con i responsabili dei reparti. La mobilitazione resta in piedi». E nel frattempo arriva una presa di posizione della sigla sindacale Fials sulla presenza di esponenti politici durante i sit in di protesta organizzati dal personale sanitario dell’ospedale di Olbia. La Fials chiede che la campagna elettorale per le regionali e le questioni più strettamente legate al dibattito politico restino fuori dalla vertenza. La delegata Fials, Tania Denanni, si era già espressa in questi termini durante la manifestazione di mercoledì.

