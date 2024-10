Nuova metro da Linate fino al centro di Milano 

MILANO. Dal centro della città all’aeroporto di Linate. Da ieri è aperta a Milano l'intera metro M4, la linea che dallo scalo arriva ora fino a San Cristoforo. «Un'opera «epocale» e di «grande dedizione e fatica, ma ci siamo arrivati», ha detto il sindaco Giuseppe Sala all’inaugurazione. Per il ministro di Trasporti Matteo Salvini, «una bellissima giornata che unisce la buona politica: almeno sulle infrastrutture non dovremmo dividerci. Sono servizi per i cittadini».

Una linea blu che collega Milano da est ad ovest, passando per il centro, in trenta minuti e che ha un impatto ambientale significativo: si calcolano 3,7 milioni di spostamenti in auto in meno ogni anno. Dopo la tratta da Linate a San Babila, aperta nel luglio 2023, entrano dunque in funzione le altre 13 stazioni. In totale 21 che coprono un percorso di 15 chilometri. «Un grande traguardo», lo definisce l'ad di Webuild, Pietro Salini «perché nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana - afferma - è un successo importante». Come la M5, la nuova metropolitana è completamente “driverless”, ossia a guida autonoma. Dalla control room di Atm, integrata alle altre linee, vengono gestiti i treni in movimento, garantendo un'alta frequenza e più efficienza e sicurezza grazie a tecnologie avanzate.

RIPRODUZIONE RISERVATA