Nuova mensa: via ai lavori da 700mila euro 

Quasi pronti al via i lavori per la nuova mensa scolastica di via Beethoven. La nuova struttura - che costerà circa 700mila euro tra fondi europei e comunali - sarà costruita accanto alla scuola quartese, lì dove gli studenti - oltre duecento - attualmente pranzano in due aule trasformate in sala mensa.

Nei giorni scorsi il responsabile del settore Finanziario del Municipio ha affidato l’incarico al professionista che dovrà occuparsi del collaudo in corso d’opera e a fine lavori.

Il progetto - già approvato - era stato presentato dal Comune con la partecipazione al bando del Ministero dell’Istruzione e del merito, “La scuola per l’Italia di domani”, finanziato dall’Unione europea. Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura di 200 metri quadri, in un’area del perimetro scolastico attualmente non edificata, tra le vie Strauss e Chopin, che sarà collegata alla scuola tramite una passerella coperta: spazio per la sala dove ospitare i piccoli studenti durante il pranzo, l’area cucina - per lo sporzionamento del catering pre-distribuzione dei pasti - e la zona servizi.

Si punta anche sul risparmio energetico: nel progetto è prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico e l’illuminazione a led a basso consumo. I tempi sono dettati dal Pnrr: ora si procederà con l’affidamento dei lavori, poi i cantieri dovranno essere completati entro maggio 2026.

