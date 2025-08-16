VaiOnline
Via Beethoven
17 agosto 2025 alle 01:15

Nuova mensa: via ai lavori da 700mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quasi pronti al via i lavori per la nuova mensa scolastica di via Beethoven. La nuova struttura - che costerà circa 700mila euro tra fondi europei e comunali - sarà costruita accanto alla scuola quartese, lì dove gli studenti - oltre duecento - attualmente pranzano in due aule trasformate in sala mensa.

Nei giorni scorsi il responsabile del settore Finanziario del Municipio ha affidato l’incarico al professionista che dovrà occuparsi del collaudo in corso d’opera e a fine lavori.

Il progetto - già approvato - era stato presentato dal Comune con la partecipazione al bando del Ministero dell’Istruzione e del merito, “La scuola per l’Italia di domani”, finanziato dall’Unione europea. Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura di 200 metri quadri, in un’area del perimetro scolastico attualmente non edificata, tra le vie Strauss e Chopin, che sarà collegata alla scuola tramite una passerella coperta: spazio per la sala dove ospitare i piccoli studenti durante il pranzo, l’area cucina - per lo sporzionamento del catering pre-distribuzione dei pasti - e la zona servizi.

Si punta anche sul risparmio energetico: nel progetto è prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico e l’illuminazione a led a basso consumo. I tempi sono dettati dal Pnrr: ora si procederà con l’affidamento dei lavori, poi i cantieri dovranno essere completati entro maggio 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci