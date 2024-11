Nuova mensa per 200 bambini 

Nuova mensa scolastica in arrivo in città. Il progetto c’è, e da alcuni giorni anche la certezza delle risorse: mezzo milione finanziato con fondi Pnrr, altri 200mila li mette il Comune. Un tesoretto dedicato alla nuova struttura che sarà costruita accanto al plesso di via Beethoven, dove gli studenti - oltre duecento - attualmente pranzano in due aule trasformate in sala mensa.

Il bando

Un’esigenza manifestata da tempo dai vertici dell’istituto quartese che ospita diverse classi della primaria, insieme alle famiglie degli alunni iscritti. E al centro del progetto presentato dal Comune lo scorso luglio con la partecipazione al bando del ministero dell’Istruzione e del merito, “La scuola per l’Italia di domani”, finanziato dall’Unione europea. Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura di 200 metri quadri, in un’area del perimetro scolastico attualmente non edificata, tra le vie Strauss e Chopin, che sarà collegata alla scuola tramite una passerella coperta: spazio per la sala dove ospitare i piccoli studenti durante il pranzo, l’area cucina - per lo sporzionamento del catering pre-distribuzione dei pasti - e la zona servizi.Si punta anche sul risparmio energetico: nel progetto è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico e l’illuminazione a led a basso consumo. «Abbiamo ritenuto strategico dare alla comunità scolastica un’ulteriore mensa in città, obiettivo raggiunto grazie a questo finanziamento che siamo riusciti ad ottenere», commenta l’assessore ai lavori pubblici Antonio Conti. «È ora in fase di completamento l’iter di autorizzazione paesaggistica, ma avvieremo l’opera entro i primi sei mesi del 2025, per andare quindi a rispettare i tempi di conclusione lavori previsti dal Pnrr». Mensa pronta quindi nel 2026. «Una struttura in linea con l’esigenza di efficientamento energetico e di ottimizzazione dei consumi».

Il tempo pieno

La nuova mensa rientra nel piano di estensione del tempo pieno condiviso dall’amministrazione. «Necessario per andare incontro alle esigenze delle famiglie dove i genitori lavorano», dice l’assessora all’istruzione Cinzia Carta. «Tante hanno difficoltà a conciliare la professione con la gestione dei bimbi. Offrire questo servizio, permette di risolvere il problema».

