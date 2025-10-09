VaiOnline
Capoterra.
10 ottobre 2025 alle 00:24

«Nuova mensa e nuovo asilo, i ritardi non preoccupano» 

La consegna della nuova mensa di via Caprera e della scuola dell’infanzia di Frutti d’Oro è in ritardo ma la situazione non preoccupa i dirigenti scolastici dei due istituti comprensivi che raccolgono le scuole del territorio.

«L’amministrazione mi è sembrata efficiente e disponibile», racconta Daniele Concu, 40 anni, neo dirigente dell’Istituto comprensivo n. 1, che al suo esordio ha affrontato il crollo di un controsoffitto, «Capoterra è una realtà in crescita: serve collaborazione tra tutti gli attori». Sulla stessa linea Gian Matteo Sabatino, 61 anni, dirigente del Comprensivo 2: «Sicurezza e rispetto delle tempistiche sono fondamentali. Le nuove scuole miglioreranno la qualità della vita di alunni, docenti e famiglie». Il suo auspicio è chiaro: «Serve garantire il massimo livello di sicurezza e coniugare le scadenze con l’obiettivo di consegnare strutture nuove, moderne e davvero a servizio della comunità».

A fare chiarezza sulle tempistiche interviene la vicesindaca Silvia Sorgia, con delega ai lavori pubblici: «Per la mensa servirà appena un altro mese e sarà pienamente operativa: i rallentamenti sono stati legati alla fornitura degli arredi e all’installazione degli impianti di climatizzazione». Per garantire maggiore comfort nei giorni di pioggia, l’amministrazione sta progettando anche un tunnel mobile che collegherà le classi alla mensa. Quanto all’asilo, l’assessora rassicura: «Entro novembre dovrebbe aprire le porte. Abbiamo previsto non solo le aule, ma anche spazi verdi e parcheggi dedicati ai docenti».

In campo grazie ai fondi del Pnrr anche il nuovo asilo alla Residenza del Sole, un asilo nido e la primaria di Rio San Girolamo che sostituirà quella di Su Loi. (m. po.)

