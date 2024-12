Nuova mediateca, stanziati due milioni 

Si va a passi spediti verso la realizzazione della nuova mediateca comunale di Sestu nell'edificio che un tempo ospitava la scuola San Salvatore, in via Donizetti.

È stato infatti approvato in Giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica che precede l'ultimo step, quello dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo. L'intervento costerà complessivamente poco meno di due milioni (1 milione e 933 mila euro), una parte stanziati dall’amministrazione comunale e un’altra proveniente da un finanziamento della Regione.

L’iter

«L’opera è stata suddivisa in tre lotti», dichiara l’assessore comunale dei Lavori pubblici Emanuele Meloni, «e ora, con i fondi a nostra disposizione, stiamo portando avanti il primo, che prevede interventi di recupero primario per la risoluzione di problematiche di varia entità connesse principalmente al fatto che l’edificio è oramai vecchio, e al cambiamento delle esigenze di utilizzo. Nell’intera struttura verranno realizzati degli spazi e degli impianti necessari per poter rendere funzionale questo primo lotto». L’assessore ci tiene ad evidenziare inoltre che l’amministrazione sta continuando a cercare ulteriori risorse economiche «per portarci avanti anche con il secondo e il terzo lotto».

Cosa sarà

L’assessore alla Cultura Matteo Taccori aggiunge: «La nostra amministrazione ha perseguito con tenacia questo obiettivo e lo sta raggiungendo. Siamo fermamente convinti che Sestu meriti un luogo apposito dove promuovere la cultura, la lettura e lo studio. La nuova mediateca che sorgerà in questo edificio storico, l'ex asilo comunale per l’appunto, vuole coniugare i mezzi di diffusione della cultura più classici con quelli attuali, più moderni, offrendo dei servizi al passo con i tempi attuali. I cittadini», prosegue Taccori, «potranno finalmente anche godere di uno spazio esterno, un parco della lettura dove poter trascorrere dei momenti di relax in compagnia di un buon libro».

Luogo del sapere

Soddisfatta la sindaca Paola Secci: «Si tratta di un intervento importante poiché coniuga l'esigenza di avere un luogo dedicato alla cultura e allo studio. La moderna mediateca che sorgerà sarà per tutti i cittadini di Sestu un luogo del sapere, con ampi spazi interni ed esterni al centro della nostra cittadina. Le risorse economiche stanziate sono elevate, ma ritengo che siano soldi spesi nel miglior modo possibile».

