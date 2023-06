Nuova maxi perdita idrica 

Un fiume d’acqua e l’asfalto che cede: è successo in via Gorizia a Sestu. La buca è stata transennata dagli operai del Comune, costringendo gli automobilisti a rallentare o fare scomode manovre, mentre vicino scorreva abbondante l’acqua. Il cedimento è stato provocato probabilmente dall’usura delle tubature; un problema che si è già verificato in altre zone della cittadina. Secondo quanto comunica l’assessorato ai Lavori Pubblici, Abbanoa è già stata informata, e ha messo in cantiere l’intervento in tempi brevi.

