Nuova manifestazione: forse sarà a Pratobello 

La mobilitazione dei comitati, in special modo di quelli barbaricini, prosegue senza sosta. Si susseguono gli incontri e i confronti, anche in videoconferenza, per integrare la proposta di legge di iniziativa popolare che introduce, sfruttando la competenza primaria della Sardegna in materia urbanistica, i divieti in grado di bloccare le distese fotovoltaiche e le pale eoliche che le multinazionali dell’energia vorrebbero impiantare nell’Isola. Entro qualche giorno, si dovrebbe conoscere anche con quale modalità avverrà la manifestazione di piazza, prevista entro la fine di luglio. Durante l’assemblea di sabato scorso a Orgosolo, il sindaco del paese, Pasquale Mereu, ha anche lanciato un appello: «Speriamo che gli amministratori locali sardi si uniscano a questa protesta, che segna un punto di svolta sul futuro della nostra terra», spiega Mereu. «Saranno i comitati a decidere che come agire per quanto riguarda la manifestazione di piazza, dove farla e come farla. Sarà l’occasione comunque per iniziare la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, che vorremmo fosse oggetto di una mobilitazione capillare in tutta l’Isola». In realtà la manifestazione di piazza, che in origine era stata studiata con un blocco stradale nella 389 Nuoro-Lanusei o nella 131 Dcn, sembra destinata a diventare una sorta di bis di Saccargia. Infatti è possibile che i comitati decidano di scendere in piazza a Pratobello, luogo simbolico della riscossa dei sardi, dopo la ribellione degli orgolesi che, nel 1969, scongiurarono la realizzazione di un poligono militare. A Orgosolo, ieri sera, si è tenuto un incontro pubblico alla presenza di numerosi cittadini.

