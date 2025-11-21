Nuova manifestazione contro la fabbrica della Rwm 

A due settimane dall’ultima protesta gli antimilitaristi sono tornati ieri a manifestare a Cagliari per scongiurare l’ok alla procedura di Via ex-post richiesta dalla Rwm per gli ampliamenti già realizzati nello stabilimento ma poi bocciati (grazie ai ricorsi dei pacifisti) per gravi irregolarità autorizzative. L’istruttoria per la nuova valutazione d’impatto ambientale si è chiusa da mesi e, dopo il ricorso della Rwm al Tar, il verdetto definitivo da parte della Regione (che aveva preso tempo per esanimare nuove carte presentate dai pacifisti) è atteso per metà dicembre. Ieri, una cinquantina di attivisti ha prima effettuato un presidio davanti alla sede della Soprintendenza ai beni paesaggistici, per poi concentrare la protesta davanti alle istituzioni regionali di viale Trento. Organizzata da Cagliari Social Forum, Comitato sardo di solidarietà con la Palestina e Stop Rwm, l’iniziativa ha tenuto banco per tutta la mattina. «Chiediamo - dice Rosalba Meloni - che questo obbrobrio finisca: quelle opere, per le quali abbiamo integrato le nostre documentazioni sugli illeciti commessi, sono abusive. Si è voluto ampliare in barba al rischio idrogeologico ed a vari vincoli ambientali. La Via non deve essere concessa ed è grave, come ci risulta, che la Soprintendenza non si sia espressa durante l’istruttoria». Mariella Setzu chiede che «lo studio di compatibilità ambientale realizzato dall’azienda venga respinto: la Via ex-post non può essere una sanatoria degli abusi commessi».

