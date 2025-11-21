VaiOnline
Domusnovas.
21 novembre 2025 alle 01:14

Nuova manifestazione contro la fabbrica della Rwm 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A due settimane dall’ultima protesta gli antimilitaristi sono tornati ieri a manifestare a Cagliari per scongiurare l’ok alla procedura di Via ex-post richiesta dalla Rwm per gli ampliamenti già realizzati nello stabilimento ma poi bocciati (grazie ai ricorsi dei pacifisti) per gravi irregolarità autorizzative. L’istruttoria per la nuova valutazione d’impatto ambientale si è chiusa da mesi e, dopo il ricorso della Rwm al Tar, il verdetto definitivo da parte della Regione (che aveva preso tempo per esanimare nuove carte presentate dai pacifisti) è atteso per metà dicembre. Ieri, una cinquantina di attivisti ha prima effettuato un presidio davanti alla sede della Soprintendenza ai beni paesaggistici, per poi concentrare la protesta davanti alle istituzioni regionali di viale Trento. Organizzata da Cagliari Social Forum, Comitato sardo di solidarietà con la Palestina e Stop Rwm, l’iniziativa ha tenuto banco per tutta la mattina. «Chiediamo - dice Rosalba Meloni - che questo obbrobrio finisca: quelle opere, per le quali abbiamo integrato le nostre documentazioni sugli illeciti commessi, sono abusive. Si è voluto ampliare in barba al rischio idrogeologico ed a vari vincoli ambientali. La Via non deve essere concessa ed è grave, come ci risulta, che la Soprintendenza non si sia espressa durante l’istruttoria». Mariella Setzu chiede che «lo studio di compatibilità ambientale realizzato dall’azienda venga respinto: la Via ex-post non può essere una sanatoria degli abusi commessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 